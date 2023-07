Investigatori e inquirenti hanno chiuso il cerchio: è indagato per violenza sessuale anche Tommy Gilardoni, l’amico dj di Leonardo Apache La Russa. Il 24enne è stato identificato lunedì sera dopo un lungo lavoro degli agenti della squadra Mobile di Milano che indagano sul presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio scorso, dopo una serata all’Apophis club (dove lo stesso Tommy era uno dei tre dj), locale dove la ragazza 22enne avrebbe incontrato l’ex compagno di scuola, terzogenito del presidente del Senato Ignazio La Russa.

La notizia era stata anticipata da La Verità. La ragazza nella denuncia ha scritto di avere “ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L’unico dato certo che posso riferire – ha messo nero su bianco – è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere” e poi “ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l’amico, sempre a mia insaputa“.

La ragazza aveva fatto riferimento a tale “Nico” e anche per questo negli ultimi giorni investigatori e inquirenti hanno avuto problemi ad identificare l’altro giovane che avrebbe passato la notte, dopo la serata in discoteca, nella casa della famiglia La Russa. Nelle scorse ore, nelle indagini condotte dalla Squadra mobile e coordinate dall’aggiunto Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro, si è arrivati alla precisa identificazione. Anche grazie ad una serie di elementi raccolti nell’inchiesta, tra cui le testimonianze che proseguono da giorni, anche in relazione a quella serata nel locale esclusivo nel cuore di Milano.