Il difensore di Leonardo Apache La Russa interviene con una nota per spiegare la modalità della consegna dello smartphone agli inquirenti avvenuta venerdì scorso dopo il decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria. Una dichiarazione finalizzata a mettere in evidenza “la totale collaborazione” del terzogenito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, indagato per violenza sessuale dopo la denuncia-querela della vittima.

“Posso tranquillamente confermare che Leonardo La Russa alla richiesta di esibire e consegnare il cellulare, benché detenuto in quel momento dalla mamma, si è attivato per poterlo consegnare immediatamente alla mia presenza”, ha spiegato l’avvocato Adriano Bazzoni. Il legale ha poi precisato che Leonardo ha “consegnato contemporaneamente sia il cellulare che la sim in esso contenuta”. Sim che al momento non è stata sequestrata in quanto è intestata allo studio legale dei La Russa. “Di sicuro la collaborazione del ragazzo e della famiglia è stata totale ed esplicitamente apprezzata. È scelta dei pm in questo come in ogni altro caso invece decidere cosa acquisire“, ha concluso il legale. Il dispositivo, come è stato reso noto nei giorni scorsi, verrà analizzato utilizzando delle parole chiave.

Comunque sono attese per i prossimi giorni, probabilmente tra domani e dopodomani, mercoledì 19 luglio, le operazioni tecniche per effettuare la copia forense del telefono sequestrato. Come hanno riferito fonti qualificate all’Ansa le analisi avverranno solo sul cellulare, che è stato accertato essere nella disponibilità del giovane e non sulla Sim che è stata restituita. Oggi le indagini sono proseguite con le audizioni dei giovani che la sera tra il 18 e il 19 maggio scorsi erano nel locale milanese dove Leonardo ha rivisto, dopo anni, la ragazza che lo ha poi denunciato sostenendo di essersi risvegliata la mattina dopo a casa del 21enne, nuda nel letto di lui, e senza ricordare nulla di quello che era accaduto dopo aver bevuto un drink.