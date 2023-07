È stato spento intorno all’una di notte dai Vigili del fuoco l’incendio divampato in tarda serata nella parte inferiore, quella riservata agli arrivi, all’aeroporto Bellini di Catania. Le fiamme e un denso fumo nero hanno invaso anche il terminal delle partenze. Ancora questa mattina i pompieri sono impegnati nell’aerostazione, tuttora invasa dal fumo, per le ultime operazioni di bonifica e per risalire alle cause del rogo.