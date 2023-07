“Benedetto XVI non ha mai abdicato”: questo il testo del misterioso striscione apparso nel cielo sopra il litorale romano di Ostia, trasportato da un piccolo aereo da turismo giallo. Stupiti i bagnanti che in tantissimi hanno preso d’assalto la spiaggia nella giornata di ieri, domenica 16 luglio, in fuga dalle temperature torride.

Momenti di stupore e ilarità a Ostia e Torvaianica per un aereo che ha sorvolato le spiagge con lo striscione “Benedetto XVI non ha mai abdicato”. pic.twitter.com/EW5axKxRIV — Teologia Da Asporto (@TAsporto) July 16, 2023

Secondo alcuni testimoni il velivolo sarebbe apparso attorno alle 16,30, proveniente da Roma, e avrebbe compiuto alcuni passaggi tra la fine di viale Cristoforo Colombo e il pontile del litorale prima di allontanarsi. Altre segnalazioni lo hanno avvistato più tardi verso Anzio e proseguire a sud fino al Circeo. Resta aperto l’interrogativo sull’episodio già rimbalzato centinaia di volte sui social, anche se l’ipotesi ritenuta più verosimile è quella della trovata di marketing per pubblicizzare l’uscita di qualche nuovo libro o documentario sulle vicende dell’ex Pontefice.