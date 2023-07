Un uomo è stato fermato in stato confusionale dopo un incidente che lo ha visto protagonista, nei giorni scorsi in provincia di Piacenza. L’automobilista è rimasto coinvolto in un incidente con un furgone in seguito al quale sono intervenuti i carabinieri. Durante i rilievi l’uomo ha tentato di rimettere in moto la macchina, senza rendersi conto che sul sedile del passeggero, nel frattempo era salito un carabiniere intento ad ispezionare l’auto. Proprio lui ha prontamente azionato il freno a mano.