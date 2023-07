“I giornali stranieri parlano di caldo infernale in Italia? Questo dipende dal fatto che leggono i giornali italiani, altrimenti non scriverebbero sciocchezze di questo genere. Il caldo salirà un po’ fino a mercoledì e giovedì uguale ma non penso ai livelli che vengono minacciati, perché quelle non sono notizie, ma minacce“. È la risposta piccata che il meteorologo Paolo Sottocorona dà a Francesco Magnani, nel corso de L’aria che tira (La7), sull’emergenza caldo in Italia.

Sottocorona, come più volte ha spiegato nella sua rubrica su TgLa7, respinge la tesi secondo cui siamo sotto la morsa di un anticiclone africano. E stamattina ha ribadito le sue affermazioni, mostrando una carta in quota a a 500hPa: “Anticiclone significa ‘alta pressione’. In questo caso l’alta pressione non è sull’Africa ma è sul Mediterraneo, quindi si tratta di un anticiclone mediterraneo. Sono pignolerie? No, le cose vanno chiamate col loro nome e vanno attribuite ai luoghi dove stanno”.

E ha rincarato: “Pensate a un medico che dice che il fegato, il pancreas e la milza sono più o meno la stessa cosa. Ma stiamo scherzando? Anche su queste cose bisogna essere precisi. In famiglia uno può usare i nomi che vuole, ma sui giornali e nei tg non andrebbero usati nomi di fantasia che non significano niente. Oggi – ha concluso – a Baghdad sono previsti 47 gradi, a Bassora 49 gradi. Da noi vedremo quando e se arriveranno quelle temperature. Qui, come vedete, ci sono informazioni reali, non i titoloni urlati che non servono a niente e che, secondo me, fanno danni”.