Di episodi in passato ce ne sono stati diversi. C’era chi guardava i film, chi si è addormentato al volante, anche chi per errore ha inviato un suo video erotico. L’ultimo autista Atac sorpreso a fare altro mentre avrebbe dovuto solo guidare aveva ben due telefonini alla guida: uno posizionato tra il volante e il cruscotto, l’altro tenuto in mano e usato per giocare. La notizia riportata da RomaTdoday riguarda un bus della linea 775. A segnalare il comportamento da censura è stato un passeggero che ha fotografato la scena per segnalarla l’accaduto ad Atac. L’azienda, con targa e numero di vettura potrà, identificare l’autista responsabile del comportamento scorretto e adottare i provvedimenti disciplinari previsti come la sospensione dal servizio.