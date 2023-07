Una bambina di dieci anni ha preso la scossa ed è rimasta folgorata mentre passeggiava con i genitori sul lungolago di Lecco, nel corso della Notte bianca tenutasi nella serata di ieri, 15 luglio. I genitori non hanno capito subito cosa stesse accadendo, vedendo la bambina che giocava tranquillamente per poi scoppiare a piangere all’improvviso e accasciarsi a terra semicosciente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco insieme alla Polizia locale e agli agenti della questura cittadina. La bambina è stata soccorsa dai sanitari di Areu, già sul posto a presidio dell’evento, e sembra non aver riportato conseguenze serie.

Dai primi riscontri sembra che l’incidente sia stato dovuto alla presenza di un allacciamento elettrico isolato in maniera non adeguata, forse appartenente ad un faretto posizionato a terra su via delle Foibe, dove la bimba passeggiava con la famiglia. L’incidente ha provocato il timore tra le numerose persone presenti alla manifestazione di svago, caratterizzata da concerti all’aperto, musei aperti e vari appuntamenti culturali. La zona è stata poi transennata dai Vigili del fuoco, che hanno proceduto ad isolare il punto d’origine della scarica elettrica e a mettere in sicurezza le aree circostanti, con un intervento di bonifica durato quasi un’ora. Ulteriori accertamenti sono tutt’ora in corso.