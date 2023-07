Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli causando cinque feriti. La costruzione si trova tra vico Pizzo e corso Umberto, una delle arterie principali del comune vesuviano, ed era abitata. Dei cinque feriti, tre sono stati estratti vivi dalle macerie: una 19enne trasportata all’ospedale del Mare di Napoli e le sue condizioni non destano preoccupazioni, mentre uno dei due uomini salvati ha riportato politraumi gravi. Altre due persone, un adulto e una bambina, sono state invece investite dalle macerie mentre passeggiavano su corso Umberto I al momento del crollo: entrambi hanno riportato ferite non gravi, ma la bimba è stata comunque portata all’ospedale pediatrico Santobono. Non risultano ufficialmente dispersi al termine delle verifiche sull’effettivo numero di persone presenti nello stabile.

Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Sul posto oltre ai vigili del fuoco ci sono anche i carabinieri e la Protezione civile. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. Il sindaco di Torre del Greco, che si trovava fuori città, sta rientrando per seguire le operazioni. “Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva”, commentano i residenti, che già parlano di disastro annunciato. Una donna che abita in vico Pizzo, a poche decine di metri dal luogo del crollo, sostiene che sulla facciata dello stabile crollato fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo.

L’amministrazione di Torre del Greco sta organizzando una rete di accoglienza per gli eventuali sfollati: l’edificio crollato è praticamente contiguo ad altre palazzine del centro storico, quindi sono probabili nelle prossime ore misure di evacuazione a scopo precauzionale. In ogni caso diversi residenti degli edifici vicini si sono già allontanati spontaneamente. Restano invece bloccate all’interno delle loro abitazioni, a causa delle macerie, due donne anziane. I detriti della palazzina crollata hanno ostruito diversi vicoli del centro della cittadina vesuviana: i vigili del fuoco stanno lavorando per consentire alle donne, che non hanno riportato conseguenze nel crollo, di lasciare le proprie case. La procura di Torre Annunziata ha intanto avviato le indagini sul crollo. La delega agli accertamenti è stata data ai carabinieri, mentre i rilievi sono stati effettuati dal Nucleo investigativo di Torre Annunziata. Al momento non sono state formulate ipotesi sulle cause del crollo.