Blitz degli attivisti ambientalisti di Extinction Rebellion sulla Mole Antonelliana di Torino. Dopo essere entrati pagando il biglietto, in una ventina sono saliti nel complesso monumentale simbolo del capoluogo piemontese dove è ospitato il Museo del Cinema, e hanno srotolato alcuni drappi scuri dal tempietto e appeso lo striscione con la scritta “Clima: agire ora“. “Siamo qua, su questo monumento simbolo di Torino, una città che viviamo e amiamo tutti i giorni, per urlare di nuovo e ancora più forte che è il momento di agire – dice una delle attiviste – Le denunce non ci spaventeranno, come non ci spaventeranno le sanzioni. Non siamo eco-vandali, siamo cittadine e cittadini che devono essere ascoltati”