“Pensare di non perseguire più determinate condotte con questo strumento mi pare difficile da ipotizzare“. Così Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo che tra le altre cose ha coordinato l’inchiesta che ha portato alla cattura di Matteo Messina Denaro, intervistato da SkyTg24, è intervenuto nel dibattito sull’ipotesi di riforma del concorso esterno in associazione mafiosa. Dibattito aperto dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che alcuni giorni fa ha detto di voler “rimodulare” il reato. “È un dibattito che va avanti dal 1930” ha dichiarato De Lucia che poi ha fatto alcuni esempi per chiarire meglio il suo pensiero. “In un omicidio, io punisco chi spara. Ma se c’è un soggetto che consapevolmente fornisce la pistola, sapendo che servirà per uccidere, anche lui risponde di omicidio in concorso. Allo stesso modo se un professionista che svolge un’attività sistematica di consulenza o di appoggio con le sue imprese all’organizzazione mafiosa dà un contributo stabile all’organizzazione. Non si vede perché l’ordine pubblico non debba essere tutelato dal combinato disposto delle due norme, il 416 bis e 110”.

