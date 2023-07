Un malore “con forti dolori al petto” ha costretto il presidente israeliano Benjamin Netanyahu a un ricovero in ospedale a Tel Aviv. L’annuncio è arrivato dall’ufficio del premier spiegando tuttavia che Netanyahu è giunto in ospedale “in stato di coscienza” con il suo seguito. Il premier è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale dove è sottoposto ad esami. L’ufficio del premier ha definito le condizioni di Netanyahu “buone”. In ospedale è arrivato il direttore del nosocomio Yitzhak Kreis.

In ospedale con il premier, secondo quanto si è appreso, ci sono la moglie Sarah ed il figlio Avner. Netanyahu è arrivato in auto – e non in ambulanza – in ospedale a Tel Aviv dalla sua residenza privata di Cesarea, distante 50 chilometri, accompagnato dal suo staff. Testimoni nei pressi dell’ospedale hanno riferito – secondo i media – che è entrato camminando, e non in barella.

Secondo una fonte anonima vicina a Netanyahu citata dal sito d’informazione israeliano Walla, il premier sarebbe stato portato in ospedale dopo essere svenuto. Ma secondo l’ufficio del premier, ha avuto solo un “leggero giramento di testa” ed il suo medico personale gli ha consigliato di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale Tel ha-Shomer. Per ora il premier resterà in ospedale per ulteriori analisi. Secondo quanto ha fatto sapere il suo ufficio, la causa del malore sarebbe attribuibile a uno stato di “disidratazione” seguito alla visita ieri al lago di Tiberiade in ore di forte calura. Il Jerusalem Post scrive che non sono state rilevate anomalie nei primi esami a cui è stato sottoposto.

Netanyahu, 73 anni, è il leader di Israele che ha prestato servizio per più tempo. Ha ricoperto più mandati nell’arco di 15 anni. Il suo attuale governo di estrema destra, un insieme di partiti religiosi e ultranazionalisti, si è insediato lo scorso dicembre. Si ritiene che Netanyahu goda di buona salute, sebbene sia stato brevemente ricoverato in ospedale lo scorso ottobre dopo essersi sentito male durante le preghiere di Yom Kippur, giorno in cui gli ebrei osservanti digiunano. Israele è attualmente nel mezzo di un’ondata di caldo, con temperature intorno ai 30 gradi.