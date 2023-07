Aveva 34 anni e da marzo 2022, a pochi giorni dall’inizio dell’invasione russa, aveva deciso di arruolarsi come volontario tra le fila dell’esercito di Kiev. Ma Denys Boreyko, ex campione mondiale e campione europeo juniores è morto lo scorso 3 luglio al fronte. A darne notizia su Twitter è stato il consigliere del ministero ucraino dell’Interno Anton Gerashchenko, citando la federazione di scherma. “Denys è stato un campione del mondo ed europeo a livello giovanile nonché un maestro di livello internazionale. Ha fondato il club di scherma ‘Liberte’ a Dnipro – ha continuato Gerashchenko – fin dai primi giorni dell’invasione russa si è unito volontariamente alle forze armate aiutando la difesa territoriale nella zona di Dnipro. Memoria eterna all’eroe caduto”.

Ukrainian fencing champion Denys Boreyko died defending Ukraine on 3, July, 2023, the National Fencing Federation reports. He was 34 years old.

Denys was a world champion and European champion among juniors, as well as a master of sports of international class.

