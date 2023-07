In Germania, alcuni camionisti e automobilisti hanno reagito in maniera violenta di fronte agli ultimi blocchi stradali organizzati dagli attivisti di Ultima Generazione per protestare contro l’immobilismo dei governi nel contrastare la crisi climatica. Il 12 luglio un camionista ha attaccato e investito, senza gravi conseguente, un attivista. Durante un’altra dimostrazione gli ambientalisti sono stati trascinati sul ciglio della strada e aggrediti da diversi automobilisti