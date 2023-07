Quello del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sembra ormai essere un continuo piroettare su bucce di banana. Prima la gaffe al premio Strega, in cui ha candidamente confessato di non avere letto i libri che stava votando. Forse solo l’eccesso di sincerità di un giurato, di certo non una bella figura. Oggi una nuova uscita che non brilla per eleganza. Dal giorno del suo insediamento il ministro ha preso l’abitudine di consigliare libri da leggere dal suo profilo Twitter. Il libro scelto oggi è una biografia di Giuseppe Prezzolini. Scritta da chi? Dallo stesso ministro. Il libro è uscito lo scorso 6 giugno, edito dalla Mondadori dei Berlusconi e fatica un po’ a conquistare lettori: al momento è al 2055esimo posto nella classifica delle biografie di Amazon.

Inevitabili gli sberleffi degli altri utenti. “Almeno questo lo hai letto, si?” si legge in un commento. “Seguitelo per altri consigli disinteressati”, suggerisce un altro utente. Il profilo di Twitter di Sangiuliano conta meno di 9mila iscritti. Non una folla oceanica oceanica. Tra i consigli di lettura dei giorni scorsi il ministro aveva indicato “La civiltà dell’Occidente medievale” dello storico Jaques Le Goff, “Ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo e “Saggio sui potenti” di Piero Melograni. Prima era stata la volta di Nietzsche, Pirandello, Longanesi, Gobetti e Cioran. Insomma il ministro si auto inserisce in una lista notevole, la fiducia in sé non manca. Autore piuttosto prolifico il ministro, ha scritto biografie di Trump, Reagan e Putin, tutte edite da Mondadori.