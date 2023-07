Un ragazzo e una ragazza discutono animatamente poi lui sferra uno schiaffo, un colpo violento, alla donna. E continua ad aggredirla, mentre lei tenta di ripararsi. Alla fine la donna entra in auto dal lato passeggero mentre il ragazzo sale dall’altra parte. A quel punto alcuni ragazzi intervengono, ma l’aggressore reagisce in maniera violenta costringendo i giovani a desistere. È quanto si vede in un video girato in via Orazio, nel quartiere Posillipo di Napoli e diffuso sul web dal deputato Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze dell’ordine – spiega Borrelli su Facebook – affinché l’aggressore venga indentificato, denunciato e punito severamente. Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”