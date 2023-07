“Non è questa l’Europa che auspicavo. È un’Europa in cui nelle grandi decisioni ogni Paese fa una sua scelta nazionale e di fronte alla grande strategia americana da un lato e cinese dall’altro ogni Paese europeo non sarà mai capace di essere leader mondiale. Agendo separati perdiamo”. A dirlo è l’ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, parlando in un evento nelle Marche di Unione europea, di guerra in Ucraina e del contesto internazionale. “Siamo lontanissimi dal concetto di Stati Uniti d’Europa in questa fase storica. La tensione internazionale che si è prodotta ha mostrato ancora una volta la nostra debolezza”.