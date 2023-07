“Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato e ciò ha scatenato l’azione omicida”. Sono queste le motivazioni con cui i giudici del Tribunale di Busto Arsizio hanno salvato Davide Fontana, bancario di 44 anni: l’uomo è stato condannato non all’ergastolo (era la richiesta del pm) ma a 30 anni. L’accusa è di aver ucciso a martellate e con una coltellata alla gola l’11 gennaio 2022 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, nel Milanese. Ne fece a pezzi il corpo che tenne per settimane in un freezer ordinato su Amazon, poi provò a bruciarlo con un barbecue per poi gettarlo in un burrone nel Bresciano, fino a quando un passante, per puro caso, segnalò a fine marzo dei sacchi dell’immondizia già dal dirupo. Lì dentro c’era il corpo di Carol, madre fra l’altro di un bimbo di sei anni. Per i giudici non ci fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà.

La Corte ritiene che il movente non fu la gelosia (la ragazza aveva anche altri rapporti che l’uomo accettava e insieme realizzavano video hard postati su OnlyFans) ma è da ricercarsi nel fatto che, come ha riportato il quotidiano La Prealpina, l’uomo “si rese conto che ormai, dopo averlo in qualche misura usato, Maltesi si stava allontanando da lui, scaricandolo” e andando a vivere altrove. Perdere una persona dalla quale “dipendeva, poiché gli aveva permesso di vincere la sostanziale solitudine in cui si consumava in precedenza e di vivere finalmente in modo diverso e gratificante, si è rivelata insopportabile”. E questa è anche l’opinione del perito e dei consulenti psichiatrici che hanno studiato il “funzionamento mentale e la personalità” di Fontana, ritenuto sano di mente.

In senso tecnico-giuridico, ad avviso della Corte, quindi non si è in presenza di motivi futili e abietti che, per la Cassazione, sussistono quando l’azione criminosa “più che una causa determinante dell’evento” è “un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento”. L’omicidio, inoltre, non fu premeditato dal momento che non vi è prova che fu organizzato né altri elementi fanno pensare il contrario. I giudici della Corte d’assise hanno analizzato la fase successiva del “depezzamento” del corpo e hanno scritto che “non si può fare il grave errore di desumere la crudeltà nel realizzare l’omicidio dalla raccapricciante, orripilante condotta successiva e in particolare dall’agghiacciante gestione del cadavere e dello spaventoso scempio fattone, che tanto orrore ha suscitato nell’opinione pubblica”. “Fontana – ha concluso la Corte -, compiuto l’omicidio, voleva liberarsi del cadavere definitivamente, definitivamente distruggendolo”.