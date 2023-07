“Meloni interviene solo per difendere i sodali dalle induriste giudiziarie che li riguardano”. Elly Schlein interviene dopo la conferenza stampa della presidente Consiglio Meloni al termine del vertice Nato. “Un brutto spettacolo per il Paese – afferma la segretaria Pd – grave che non abbia detto una una parola sui bisogni delle persone. Non una parola sul salario minimo, che oggi Istat dice che aiuterebbe 3,5 milioni di lavoratori e lavoratrici poveri, non una parola sull’insostenibilità dei mutui e tagli alla sanità e sulle liste d’attesa”. E sui casi Delmastro e Santanchè per la numero uno dei dem, Meloni “difende l’indifendibile, dice tutto il suo contrario, questo abbiamo sentito nelle sue contraddittorie dichiarazioni sulla giustizia. E’ evidente dalla conferenza stampa di oggi – continua Schlein – che ci sono due Meloni. Una che rivendica con orgoglio le note di Palazzo Chigi che accusano la magistratura di fare opposizione e l’altra che nega qualsiasi scontro con la magistratura. Sulla questione della Santanchè dice che non è una questione politica ma attacca frontalmente magistratura e stampa e non risponde una parola sulle gravi accuse nel merito di quello che sta emergendo attorno a Santanché. Io credo che non si possa affermare che non è una questione politica quando una ministra afferma il falso dentro al Parlamento davanti all’Aula”.

