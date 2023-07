“Da parte mia non c’è alcun conflitto con la magistratura. Chi confida nello scontro visto in altre epoche temo rimarrà deluso. Mi ha sorpreso che l’Anm abbia legato i nostri obiettivi di governo allo scontro tra magistratura ed esecutivo, come se avessero un intento punitivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento alla tensione tra il suo governo e la magistratura italiana. “Non c’è alcuna volontà da parte nostra di aprire un conflitto. Dall’Anm ci sono state dichiarazioni apocalittiche, come se loro fossero i guardiani del bene contro il male”.