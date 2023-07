Prima è toccato a Paula Badosa, poi pure a Jannik Sinner. A Wimbledon è l’anno delle gaffe in conferenza stampa. Il problema è che non fanno ridere: a fare le domande dovrebbero essere giornalisti preparati, visto che fanno parte di una cerchia selezionata che ha la possibilità di intervistare i tennisti dopo i match. Invece commettano errori marchiani. La tennista spagnola, ad esempio, è rimasta sbigottita quando le è stato detto “congratulazioni per la tua vittoria“. Peccato che aveva appena perso per ritiro il match contro l’ucraina Marta Kostyuk. Meno fastidioso l’errore che è toccato a Sinner, che è riuscito comunque a rispondere con il solito garbo.

La conferenza stampa di Badosa è dello scorso 7 luglio, ma è rimbalzata sui social per giorni. Si vede la tennista che rimane scioccata di fronte alla domanda del giornalista: “Hai perso alcune partite a causa di un infortunio. Potresti parlarci della tua forma fisica e del tuo livello di tenuta?”. Badosa risponde giustamente infastidita, visto che proprio a causa dell’ennesimo infortunio ha dovuto alzare bandiera bianca anche a Wimbledon: “Per tua informazione ho appena perso, non ho vinto“.

A Sinner invece dopo la vittoria agli ottavi contro Galan è stato chiesto cosa pensasse dei suoi possibili avversari ai quarti, uno tra Tsitsipas e Eubanks. Anche in questo caso un errore: Sinner è nella parte bassa del tabellone e ai quarti affronta il russo Roman Safiullin, come lo stesso tennista altoatesino fa notare al cronista, dopo qualche secondo di evidente imbarazzo e spaesamento.