Dopo due “no comment” sullo scontro tra governo e magistratura, palesato nella nota diffusa da ‘fonti di palazzo Chigi’ dello scorso giovedì, e sull’imputazione coatta a suo carico disposto dal gip nell’inchiesta per rivelazione di segreto d’ufficio, oggi il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, protagonista di uno dei due casi giudiziari che stanno mettendo in imbarazzo il governo, limita al minimo le sillabe che pronuncia ai cronisti che riescono a intercettarlo fuori dalla Camera dei deputati. Un perentorio “no” alla domanda se stia valutando di dimettersi, seguito da un “arrendetevi”, salendo in auto.