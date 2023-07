“Scopriamo che sono state condivise con l’Ue 10 modifiche su 27 obiettivi. Allora la domanda che ci viene da porre, visto che il ministro delegato al Pnrr si è detto impossibilitato a presenziare in Aula per impegni istituzionali e qui siamo ben oltre la fase di studio, si sono addirittura approvate le modifiche, ci permettiamo di chiedere l’audizione della presidente del consiglio dei ministri e del ministro”. Così questo pomeriggio alla Camera, il deputato dem Ubaldo Pagano: “Questo oltraggio alle prerogative parlamentari non può passare sotto silenzio e non può vedere la compiacente acquiescenza di un’opposizione che ha sempre dimostrato senso di responsabilità su questo tema. Viene il dubbio che le modifiche siano strumentali perché non credete nel Pnrr. Questa pantomima ipocrita sta diventando una tragedia sulle spalle degli italiani”.