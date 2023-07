“L’Ocean Viking stava salvando 11 persone quando è stata coinvolta in un incidente con la guardia costiera libica, che ha sparato in direzione della nostra imbarcazione“. Lo ha denunciato, attraverso un video, la ong Sos Méditerranée, accusando la cosiddetta guardia costiera libica di aver esploso alcuni colpi durante le operazione di salvataggio di alcuni migranti. Sul caso è intervenuto il deputato di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni: “Da ricostruzioni giornalistiche e dal lavoro di ricerca del giornalista di Radio Radicale Scandura ora si viene a sapere che i colpi di mitraglia sono partiti da una delle motovedette, in passato della Guardia di Finanza, che il governo italiano ha regalato alle milizie libiche il 23 giugno scorso da Messina. La presidente Meloni e i ministri Crosetto e Piantedosi non hanno nulla da dire? Sull’episodio presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo perché è una vergogna che il nostro Paese sia complice di queste azioni violente ed illegali”.