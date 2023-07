Non sarà un’estate semplice per chi ha programmato un viaggio con Easyjet. La compagnia britannica low cost ha annunciato di aver cancellato circa 1.700 voli da qui alla fine dell’estate a causa delle restrizioni del controllo del traffico aereo in Europa. “L’intero settore sta vivendo condizioni difficili quest’estate, con spazi aerei più limitati a causa della guerra in Ucraina – ha dichiarato la compagnia in un comunicato – e potenziali nuovi scioperi” dei controllori del traffico aereo.

“Abbiamo quindi apportato alcuni aggiustamenti preventivi al nostro programma”, ma si tratta di modifiche minori, sostiene la compagnia, mentre “più di 90.000 voli” saranno effettuati nel periodo estivo. In ogni caso, il grosso del taglio, assicura Easyjet è stata programmata principalmente sulle tratte che coinvolgono l’aeroporto londinese di Gatwick. Non solo: il 95% dei clienti interessati dalle cancellazioni – assicura la compagnia – ha già un posto su un altro volo.

Secondo la compagnia, le cancellazioni dei voli di Easyjet non sono legate alla carenza di piloti o di equipaggi, come era successo l’anno scorso. Nel comunicato non si citano neanche i controllori di volo francesi ma gli scioperi contro la riforma delle pensioni, come ha sottolineato il capo della Iata Willie Walsh nelle scorse settimane, sta influendo sulle tratte perché le compagnie sono spesso costrette a bypassare l’area di volo del Paese.