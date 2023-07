Sono bastati tre set a Jannik Sinner per liquidare la pratica Galan e approdare, per il secondo anno consecutivo, ai quarti di finale di Wimbledon. L’altoatesino ha battuto il colombiano, 85esimo nel ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (4), 6-4, 6-3 in 2 ore e 40 minuti di gioco. Adesso, ad attenderlo al prossimo turno c’è il russo Roman Safiullin, numero 92 in classifica, che ha eliminato in quattro set il canadese Denis Shapovalov.

L’Italia va quindi avanti nel torneo, dopo la vittoria di Matteo Berrettini che ha battuto Alexander Zverev sull’erba di Wimbledon.