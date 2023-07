“Vorrei sapere dov’è Giorgia Meloni e perché non esce dal suo silenzio e non si assume le sue responsabilità. Che cosa ne pensa di un presidente del Senato che avalla l’idea che le donne che denunciano più tardi non meritano di essere credute? Che cosa pensa della ministra Santanchè che ha affermato pubblicamente in Aula di non essere indagata quando risulta invece essere indagata? Che cosa pensa di un ministro, Nordio, che ha detto che delle informazioni rivelate da Delmastro non erano riservate quando si scopre che invece erano riservate? Stanno passando il segno”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a Palermo, commentando le vicende che stanno coinvolgendo il governo di Giorgia Meloni.

