Il Comune di Portofino intitolerà una via a Silvio Berlusconi, che nel lussuoso borgo ligure amava trascorrere i periodi di villeggiatura. La decisione è stata formalizzata sabato con una delibera di giunta, che ha individuato la strada da dedicare all’ex premier nella passeggiata che dal centro porta a Villa dell’Olivetta, sua prima dimora in paese. L’inaugurazione sarà il 29 settembre prossimo, nel giorno del compleanno dell’uomo di Arcore. “L’idea di dedicare una strada a chi ha sempre voluto bene a Portofino ed è sempre stato ricambiato è venuta dai miei concittadini. In molti mi hanno chiesto di prendere questa decisione e io ovviamente ho sposato in pieno questa richiesta”, ha detto il sindaco Matteo Viacava, spiegando di aver chiesto il “permesso” anche al figlio Piersilvio.

Perché il progetto possa essere realizzato, però, è necessaria una deroga ad hoc da parte del prefetto di Genova, Renato Franceschelli, in rappresentanza del ministero dell’Interno. La legge (del 1927) dispone infatti che “nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni“. La deroga è consentita soltanto “in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione”. È questo il caso di Silvio Berlusconi, condannato in via definitiva a quattro anni per frode fiscale, già affiliato alla loggia massonica eversiva P2, finanziatore di Cosa nostra, re delle “cene eleganti”? Secondo il sindaco sì: vedremo come la pensa il prefetto, a cui la richiesta arriverà nei prossimi giorni.

Il governatore ligure Giovanni Toti – che di Berlusconi è stato fedelissimo consigliere politico – dà la cosa già per fatta: “Una delle prime strade dedicate al presidente Berlusconi sarà a Portofino, il borgo al quale il Cavaliere era da sempre legato e dove oggi vive il figlio Pier Silvio con la sua famiglia. La passeggiata che dal centro va a Villa dell’Olivetta porterà il suo nome”, scrive su Twitter. “Le sue vacanze, il suo ristorante preferito, le chiacchierate in piazzetta: ricordarlo qui ci sembrava la cosa più giusta. E questa strada, che inaugureremo il 29 settembre data del suo compleanno, sarà il segno del legame speciale tra Berlusconi e la Liguria”.