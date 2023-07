“Ci dovremmo occupare dei problemi veri della giustizia, della velocizzazione dei processi degli organici e veniamo trascinati nostro malgrado in polemiche lontane da quelle che sono gli interessi dei cittadini”. Così Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Anm, durante la direzione di giunta dell’associazione magistrati in riferimento agli attacchi di Palazzo Chigi e del ministero su provvedimenti di singoli giudici, nello specifico per i casi Delmastro e Santanchè.