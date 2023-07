Si preannuncia una settimana calda per il settore dei trasporti: giovedì 13 luglio e venerdì 14 è previsto uno sciopero del personale di Trenitalia e di Italo, mentre sabato 15 luglio sarà il turno del personale di terra degli aeroporti, dei servizi di handling e dei check in, che si fermerà per otto ore, dalle 10 alle 18. Sempre nella giornata di sabato incroceranno le braccia anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di Ryanair, e i piloti e gli assistenti di volo della compagnia spagnola Vueling.

A proclamare l’agitazione del trasporto su rotaie sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal, che parlano di criticità che continuano anche “dopo la prima azione di sciopero dello scorso 14 aprile”, come si legge nel comunicato. “Serve – aggiungono le organizzazioni – un adeguato piano di assunzioni, una mitigazione dei carichi di lavoro nella programmazione dei turni degli equipaggi, favorendo la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della vita privata, il rilancio del settore manutenzione, la centralità alla rete vendita, l’assistenza ai passeggeri e gli investimenti tecnologici, crescita professionale e percorsi formativi per tutto il personale degli uffici”. Su Trenitalia, le sigle chiedono in particolare che la società “proceda in tempi rapidi alla risoluzione delle problematiche da noi segnalate che penalizzano tante lavoratrici e tanti lavoratori dell’azienda”. Lo sciopero di 24 ore di tutto il personale è confermato dalle 3 del 13 luglio alle 2 del 14 luglio.

L’agitazione, avverte Trenitalia sul sito Fsnews, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, con cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Tutti i passeggeri sono tenuti a informarsi sullo stato del loro viaggio: saranno comunque garantite le corse nazionali dei treni assicurati anche in caso di sciopero, così come quelle dei treni regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00), tutti consultabili nella sezione Treni garantiti in caso di sciopero, sul sito della società.

Le sigle Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl hanno confermato anche le 8 ore di sciopero previste per sabato 15 luglio (dalle 10 alle 18) che coinvolgeranno il personale del trasporto aereo. In questo caso l’astensione dal lavoro, spiegano sempre i sindacati, è stata proclamata a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 6 anni.