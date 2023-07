La valanga d’acqua, fango e massi scesa su Dongo, in provincia di Como, ha travolto in particolare l’area di via Antica Regina. Le abitazioni più vicine al torrente esondato sono state completamente invase dall’acqua. Travolti anche i mezzi parcheggiati.

Il racconto di Daniele e Andrea Ghezzi che hanno vissuto momenti di grande paura insieme ai genitori, quando l’acqua ha sfondato con violenza la porta dell’abitazione. “Abbiamo cercato di stare a galla, nel vero senso della parola. Entravano grandi sassi in casa” racconta Daniele che mostra il livello impressionante raggiunto dall’acqua.