“Oggi arriva l’intelligenza artificiale senza nessuna regola. Ci sono tante inquietudini perché la politica non si occupa mai delle cose essenziali, ne parlo nel mio libro che è una satira sul mondo contemporaneo. E’ una vergogna che non si parli di come investire i soldi del Recovery Fund. Caso Santanchè? Fa ridere, credo si debba dimettere e lo farà”. Lo afferma Sabina Guzzanti alla seconda serata del Il libro possibile dove ha presentato il suo libro AnonniMus.