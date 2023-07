La città algerina di Adrar ha fatto registrare una temperatura minima di 39,6 °C, la più alta mai registrata sul suolo africano di cui si sia a conoscenza. Lo riporta la pagina di climatologia e storia climatica “Extreme Temperatures Around The World” in un post Twitter, condiviso anche dal meteorologo del CNR Giulio Betti.

Oggi in località Adrar, Algeria, ha registrato una temperatura MINIMA di +39.6 °C. Si tratta della minima più alta mai registrata sul suolo africano di cui si abbia conoscenza strumentale. https://t.co/NNeHUBcrqW — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) July 6, 2023

L’ondata di caldo senza precedenti ha cominciato ad interessare l’Algeria – ma non solo – da alcuni mesi: già ad aprile a Chlef, città dell’Algeria settentrionale, era stata registrata una temperatura massima di +41,5 °C. Si è trattata della prima volta in assoluto nella storia del Paese in cui la temperatura ha superato i 40 °C nel mese di aprile, battendo il precedente record di 39,2°C misurati il 27 aprile 1987. Secondo l’osservatorio satellitare europeo Copernicus, lo scorso giugno è stato il mese più caldo di sempre a livello mondiale, facendo registrare temperature superiori di circa mezzo grado alla media del periodo 1991-2020.