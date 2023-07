“I bambini non conoscono le parole di Gesù perché al catechismo hanno insegnato la religione ma Gesù non ha mai fondato una religione, lui chiedeva fede e fiducia nella sua parola. I bambini fanno una grande confusione quando vedono Salvini agitare crocifissi o sentono Meloni dire di essere cristiana, non dicano di essere cristiani perché Gesù diceva ero straniero e mi avete accolto”. Lo dice il filosofo Umberto Galimberti nella giornata inaugurale a Polignano a Mare della 22/a edizione de Il libro possibile, dove ha parlato del suo ultimo libro “Le parole di Gesù”.