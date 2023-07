Una bambina di 3 anni è stata lasciata chiusa in macchina dai suoi nonni mentre stavano facendo la spesa. È accaduto nel tardo pomeriggio del 4 luglio nel parcheggio di un centro commerciale di Grugliasco, in provincia di Torino. I due nonni, di origine spagnola, avevano in affido la nipote mentre i genitori si trovavano in vacanza. Dopo che la bimba è stata notata da alcuni passanti sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco.

I soccorritori hanno quindi forzato il finestrino dell’auto nel timore che le condizioni di salute della piccola si potessero aggravare viste le alte temperature di questi giorni. In seguito, la bimba è stata liberata e condotta all’ospedale di Rivoli, dove è stata ricoverata e ora si trova in buone condizioni. Al ritorno dei nonni ad attenderli c’erano i carabinieri che li hanno portati in caserma e denunciati a piede libero.