Con un post pubblicato sui suoi profili social l’Inter ha salutato Marcelo Brozovic dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Al-Nassr. Una foto del calciatore in primo piano con scritto “Goodbye, Brozo” e poi la didascalia a corredo: “330 presenze, 31 gol, 5 trofei. Un’avventura lunga otto stagioni”. Un addio da molti giudicato freddo, conseguenza delle tensioni che hanno caratterizzato la trattativa per il passaggio del croato al club dell’Arabia Saudita. E pure lo stesso Brozovic è intervenuto con un commento ironico, per deridere il post dell’Inter: “Grande saluto.. bellissima foto”, accompagnato da una faccina che lacrima dalle risate.

Alcuni tifosi nerazzurri non hanno apprezzato, così come non hanno gradito la telenovela del croato in merito alla sua cessione. Resta però il legame tra Brozovic e i sostenitori dell’Inter, che lui stesso ha voluto salutare con affetto: “Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all’Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni!”. Firmato: “Il vostro coccodrillo”, si legge nel messaggio affidato a Instagram.