“Le trattative per Messi sono durate tre anni“. L’imprenditore statunitense Jorge Mas, compropietario dell’Inter Milami insieme a David Beckham, svela quanto è durato il corteggiamento della Pulce, conclusa all’inizio di questa estate con l’arrivo del campione argentino nella Mls. Per convincere Messi, è servito anche un contratto mostruoso, i cui dettagli sono stati svelati da Mas in un’intervista per il quotidiano spagnolo El Pais.

“Ci sono state nell’ultimo anno e mezzo tante conversazioni con il padre Jorge. La trattativa l’ho considerata chiusa alla fine di maggio. David Beckham ha parlato con Leo, ma solo di questioni calcistiche, perché giocava ancora al Psg. Non voleva che sentisse alcuna pressione“, ha spiegato l’imprenditore statunitense. Mas ha poi svelato lo stipendio che riceverà il sette volte Pallone d’Oro: “Tra i 50 e i 60 milioni di dollari l’anno“, ovvero tra i 45 e i 55 milioni di euro. Ma la Pulce beneficerà di altri vantaggi finanziari, come una percentuale sulla rivendita delle maglie del club, oltre ai profitti sui diritti tv del campionato americano, detenuti da Apple. Mas sostiene anche che “quando Messi si ritirerà, avrà delle quote nel club“.

L’esordio di Lionel Messi con l’Inter Miami dovrebbe avvenire il 21 luglio in una partita di Coppa di Lega. Intanto anche il il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato dell’argentino: “Avevamo un accordo con LaLiga, avremmo dedicato parte delle risorse che abbiamo a Messi. Era previsto nel piano di fattibilità. Lo abbiamo comunicato a Jorge Messi, ci aveva detto che Leo aveva trascorso un anno molto difficile a Parigi, che voleva meno pressioni. Con noi le avrebbe avute, quindi ho capito la sua decisione” di andare all’Inter Miami.