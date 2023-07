Se in Italia in questo momento il calciomercato è soprattutto trovare il giusto e ricco offerente e magari pensare al piccolo ritocco per tenere a buon livello la squadra, in Europa i top team stanno già facendo operazioni capaci di cambiare il volto delle squadre.

PREMIER LEAGUE

Al netto dell’Arabia Saudita, in Premier League si sono mossi i nomi più forti e costosi. I campioni del Manchester City hanno solo sostituito Gundogan con Kovacic a centrocampo. Guardiola è vicino ad avere anche Gvardiol, centrale del Lipsia: i tedeschi chiedono 100 milioni. I cugini dello United non si sono ancora mossi, ma hanno un bisogno estremo di un portiere (De Gea si è svincolato) e di un centravanti. I nomi in ballo sono Onana e Sommer per la porta, mentre in attacco ballano Osimhen, Kolo Muani, Vlahovic e il sogno Harry Kane. In dirittura d’arrivo una mezzala creativa come Mason Mount dal Chelsea.

Proprio i Blues dopo i 500 milioni di euro spesi nelle due sessioni di mercato della scorsa stagione, sta vendendo a rotta di collo. Via Havertz, Kovacic, Koulibaly, Mendy, Loftus-Cheek e partiranno a breve Mount, Lukaku, Azpilicueta, Pulisic, Ziyech, Aubameyang. Sono arrivati Nkunku dal Lipsia e Nicolas Jackson dal Villareal. In questo caso c’è bisogno di una grande mezzala e tra i nomi spunta Barella. A centrocampo ora invece sta molto bene il Liverpool che ha sostituito il duo Milner-Keita con il duo formato da Mac Allister e Szoboszlai, spendendo 112 milioni di euro. Potrebbe essere necessario un centravanti, se non si vuole caricare tutto il peso su Darwin Nunez.

All’Arsenal è mancato l’ultimo miglio per poter competere davvero con il City e si spera di colmare quella distanza grazie a Kai Havertz da schierare come mezzala offensiva, a cui deve però essere aggiunto un equilibratore. E chi meglio di Declan Rice, anche se il West Ham chiede più di 100 milioni? Squadra che vuole iniziare a far paura davvero poi è il Newcastle gestito dal fondo arabo PIF. Tonali è già un colpo roboante, ma non ci si vuole fermare. Servono attaccanti di grande livello e anche i Magpies sono in corsa per Osimhen e Chiesa.

LIGA

In Spagna il Real Madrid ha chiarito ormai pubblicamente le prospettive. Ultima stagione con Ancelotti, un solo acquisto di grande livello e giovane come Bellingham, preso per 105 milioni dal Borussia Dortmund e poi riallestimento della squadra per far partire un nuovo ciclo intorno a Kylian Mbappé dal prossimo anno. Vediamo se accadrà. Intanto il Barcellona va per la sua strada, saldando centrocampo e attacco con il meglio che c’era in circolazione per questo compito, Ilkay Gundogan. Ai blaugrana serve un centrale difensivo e si aspetta Iñigo Martínez dell’Athletic Bilbao.

BUNDESLIGA

In questa estate tutti cercano un centravanti e lo fa anche il Bayern Monaco. I desideri sono due: Harry Kane oppure Victor Osimhen, per il quale però De Laurentiis chiede almeno 130 milioni. Intanto il Bayern ha preso due calciatori a parametro zero, Laimer e Raphael Guerreiro e a brevissimo arriverà il terzo pagato attraverso la clausola, Kim min-jae dal Napoli. Chissà il Borussia Dortmund cosa farà con i soldi di Bellingham? Per adesso ha preso Felix Nmecha dal Wolfsburg.

LIGUE 1

Per i grandi trasferimenti Ligue 1 vuol dire per adesso Psg, che ha preso l’attaccante 2022 Hugo Ekitike e si iscrive al gruppone di squadre che hanno bisogno di un centravanti. Purtroppo per chi li ha, i grandi centravanti sono sempre gli stessi e sono i francesi quelli che fanno davvero sul serio riguardo a Osimhen. Molto interessante per il futuro dell’Italia anche l’acquisto molto probabile di uno dei nostri prospetti migliori, Cher Ndour, passato dall’Atalanta al Benfica e ora molto vicino a Parigi.