Dopo aver catturato il super boss Matteo Messina Denaro il 16 gennaio scorso sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sono stati anche i destinatari di un premio in denaro. Ora i militari della sezione “Crimor” del Ros hanno deciso di devolvere la ricompensa a beneficio della collettività e in particolare di donarla all’unità operativa di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo.

Nella mattina di sabato 1° luglio la struttura sanitaria è stata quindi dotata di due nuovi letti per il reparto di terapia intensiva diretto dal professor Paolo D’Angelo, che accoglie i bambini affetti da tumori: i carabinieri erano presenti – tra l’entusiasmo dei piccoli pazienti – al momento dell’installazione di una piccola targa.

Il Ros aveva ricevuto un premio di circa 10mila euro e ha subito chiesto all’ospedale palermitano cosa sarebbe stato utile. E’ stato lo stesso primario, come riportato da Fanpage, a indirizzarli verso l’acquisto di due letti da terapia intensiva “particolarmente tecnologici ed elettrificati che ci consentono anche di poter pesare i nostri piccoli pazienti non in grado di salire sulle bilance classiche”, ha spiegato il professore. Il reparto è stato inaugurato nel 2018.