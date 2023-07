“Mi sono rotto le scatole di sentire certe allusioni, sono totalmente estraneo alle vicende di partito. Qualcuno dovrà spiegare come e perché si sia verificato il sequestro del Pd in Campania con argomenti penosi. Il Pd sta seguendo da mesi una linea suicida. È stato rotto il rapporto con il mondo cattolico su temi di grande delicatezza e contenuti etici, con il mondo dell’impresa non si parla neanche, e neanche una parola con i commercianti, con le partite Iva. Mi chiedo se questa dovrebbe essere una proposta di governo più credibile di quella attuale”. A dirlo è stato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione della mostra “Hostia, Pier Paolo Pasolini”, da tempo in conflitto con la nuova dirigenza del partito e con la segretaria Elly Schlein.