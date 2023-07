Brenda Cuomo, la 23enne di cui non si avevano notizie da venerdì, è stata ritrovata. La ragazza di Pellezzano, in provincia di Salerno, vagava vicino alla Stazione centrale a Napoli. Fondamentali le indagini degli inquirenti, questa mattina la sua automobile era stata segnalata a Secondigliano. Sollievo quindi per i parenti e soprattutto per la madre, Monica Iannicelli, che stamattina aveva lanciato un appello a chiunque avesse visto la figlia. “Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego, anima mia, non lasciarmi così Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre…chiamami ti scongiuro!! – ha scritto Monica Iannicelli, su Facebook rivolgendo un appello alla figlia – Cuore, voglio solo svegliarmi…torna da mamma, ti prego!! Aiutami!”, aggiunge la donna. E oggi, in occasione della messa per la festa patronale nella parrocchia di Capriglia a Pellezzano, il sacerdote, don Biagio Napoletano, come riferito dalla Tgr Campania della Rai, ha rivolto un appello: “Questa ragazza della nostra comunità sta facendo vivere momenti di apprensione, tristezza ed ansia alla sua famiglia e a tutti noi. Chi avesse notizie o l’avesse vista lo riferisca alla famiglia”. Ancora da chiarire le cause dell’allontanamento e se fosse da sola al momento del ritrovamento.

I genitori ne avevano denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello a Salerno. Da quel momento sono state attivate le ricerche. Non si trovava neanche la sua auto, una Clio bianca, mentre a casa era stato ritrovato il cellulare ma non il portafogli con i documenti. La giovane, a detta degli amici più stretti sentiti dai militari, negli ultimi tempi, era inquieta e preoccupata. Per facilitare l’individuazione era stata fornita l’informazione di un tatuaggio lungo tutto il braccio sinistro.

Anche il sindaco di Pellezzano aveva rivolto un appello: “Abbiamo appreso da poco della presunta scomparsa di una ragazza, Brenda Cuomo, residente alla frazione Capriglia di Pellezzano dal 2020. La sua scomparsa è stata denunciata ai carabinieri della stazione di Mercatello – Salerno. Come Ente ci siamo subito attivati con la Polizia Municipale agli ordini del Comandante Carmine Somma, con locale Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” e con tutte le forze dell’ordine per cercare di reperire notizie utili alla ricerca della ragazza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento. Ci stringiamo intorno alla famiglia per queste ore di apprensione e di ansia nella speranza che la situazione possa risolversi stesso in giornata con il suo ritrovamento”.