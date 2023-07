La contrada della Selva ha vinto il Palio di Siena dedicato alla Madonna di Provenzano. La 40esima vittoria nella storia della Selva è stata ottenuta dal cavallo Violenta da Clodia, una femmina baio di dieci anni, montato dal fantino Giovanni Atzeni – detto Tittia – che ha condotto davanti la carriera dall’inizio alla fine con dietro la Torre. Tittia entra nella storia del Palio di Siena: il suo è il quinto palio vinto consecutivamente e il decimo in carriera. Un record storico. Tittia ha corso 40 Palii e ne ha vinti 10. Nel 2019 il fantino ha vinto con la Giraffa a luglio e con la Selva in agosto e nel 2022 (dopo lo stop di due anni per Covid) prima con il Drago e poi con il Leocorno. La Contrada della Selva ha così ottenuto il Drappellone dipinto per l’occasione dall’artista molisano Roberto Di Jullo.

Un boato ha accolto l’ingresso dei cavalli delle dieci Contrade in piazza del Campo. Usciti dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, i cavalli sono stati salutati da lunghi e ripetuti applausi durante il loro passaggio sulla pista di tufo dalle 15mila persone presenti in piazza. Le Contrade partecipanti erano: Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa, Selva, Onda, Nicchio e Tartuca. Le Contrade che non hanno partecipato all’appuntamento sono state, invece, Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca.