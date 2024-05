Hanno preso a sassate un pullman con a bordo famiglie e bambini poco dopo l’ingresso in autostrada. È accaduto a Pesaro. Il bus, di ritorno dalla partita tra Vis Pesaro e Recanatese, è stato preso d’assalto con sassi e fumogeni. Per fortuna nessun ferito, solo tanta paura, ma il gesto ha scatenato indignazione. Da una prima ricostruzione riportata dal Resto del Carlino, si tratta di un agguato premeditato in autostrada, una manciata di chilometri dopo l’ingresso al casello di Pesaro, diretto ai quattro pullman che trasportavano tifosi. Gli aggressori si sono mossi lungo una strada laterale che costeggia la rete autostradale. Tutti e quattro i bus era scortati dalle forze dell’ordine e stavano facendo rientro a Recanati ma, con il buio, gli aggressori sono entrati in azione senza essere visti e coperti da cappucci.

I tifosi presenti sui mezzi dicono di averli visti distintamente. E ad avere la peggio nell’attacco, fatto di lanci di pietre, bengala, petardi e bombe carte, è stato proprio il pullman che trasportava le famiglie e i bambini, piccoli calciatori del settore giovanile della Recanatese. La scorta, in attesa dei rinforzi e temendo ulteriore violenza, ha messo in sicurezza i mezzi facendoli fermare in un’area di servizio. E i bambini spaventati sono stati fatti scendere.

“Quello che è successo dopo la partita di stasera è vergognoso“, ha commentato sulla propria pagina Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. “Pochi cretini, che non rappresentato i tifosi pesaresi e la città, hanno assalito un pullman di famiglia pieno di bambini di Recanati – continua -. Con questo gesto ignobile hanno rovinato una serata, che doveva essere di festa. Esprimo tutta la mia vicinanza e solidarietà alle famiglie di Recanati e alla Recanatese”.

Il match dei playout, valevole per la permanenza in serie C, è stato vinto dalla Vis per 1 a 0 con un gol allo scadere. E mentre i giocatori della Recanatese, a partita terminata, si trovavano nello spogliatoio, è giunta loro la notizia dell’attacco ai bus. La Questura ha quindi di deciso di trattenere in sicurezza anche la squadra all’interno dello stadio per organizzare un percorso alternativo di uscita sotto scorta.