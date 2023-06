Nonostante il governo Meloni si sia detto più volte contrario rispetto all’idea di introdurre un salario minimo per legge, Conte si è rivolto ai parlamentari delle forze di centrodestra: “Questa non è una questione ideologica. Io vorrei lanciare un appello a tutte le forze di maggioranza . Se ci sono lavoratori e lavoratrici che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera e poi non hanno di che fare la spesa fino a fine mese, non può essere una questione ideologica. Sono lavoratori che vengono sfruttati, prendono buste paga da fame, due, tre, quattro, cinque euro lordi l’ora. Quindi introduciamo una soglia minima legale di salario che esiste negli altri Paesi europei. Questa è una battaglia comune”.

“Abbiamo lavorato a fari spenti per cercare di dare dignità sociale a tutte le lavoratrici e i lavoratori sfruttati, quindi c’è una proposta su cui abbiamo raggiuntodi cui sono particolarmente orgoglioso perché c’è la mia prima firma. È stata accolta laa cui tenevamo molto, quindi una indicazione precisa e non incerta. Ci sono tutte le premesse, adesso, per poter lavorare in Parlamento e cercare ovviamente di“. A rivendicarlo il presidente del, a margine del convegno, a Roma, “Guerra o pace? Quali scelte politiche per riportare la pace in Europa”, dopo l’per un testo unitario sul salario minimo

9 euro l'ora (lordi, ha poi precisato lo stesso Conte con una nota sui propri profili social, mentre subito dopo l'intesa si era limitato a spiegare che sarebbero stati "resi noti i dettagli" e come ci fosse anche "la possibilità di rivedere questa soglia con una commissione paritetica che la possa aggiornare"). Dai 9 euro lordi all'ora compresi buoni pasto e sanità integrativa proposti dai calendiani ai 10 sognati da Avs, con in mezzo i 9 euro comprensivi dei contributi proposti dal M5s e i 9,5 proposti da una parte del Pd, alla Camera, sei erano le proposte di legge depositate dalle opposizioni, per aiutare gli almeno 3 milioni di working poor italiani. Ora l'intesa è stata raggiunta sulla soglia minima di