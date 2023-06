“Le due notti che abbiamo appena vissuto si inseriscono in una situazione assolutamente inaccettabile e ingiustificabile, perché nulla può giustificare la violenza, soprattutto quando consiste nell’attaccare edifici pubblici, municipi, questure, scuole o nel saccheggiare negozi. C’è una strumentalizzazione inaccettabile della morte di un adolescente”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la riunione dell’unità di crisi indetta a Parigi per prendere dei provvedimenti dopo l’escalation di violenza registratasi nel Paese a causa dell’uccisione di un giovane 17enne per mano di un agente della polizia a Nanterre. “Condanno con la massima fermezza tutti coloro che usano questa situazione e questo momento per cercare di creare disordine e attaccare le nostre istituzioni”, ha aggiunto il presidente.