La Francia è in fiamme per l’omicidio di Nahel da parte della polizia e, dopo la terza notte di violenze, con commissariati in fiamme e saccheggi nei negozi, le autorità provano a rispondere con mano ferma. Ma nonostante i risultati pratici portati dal tentativo di militarizzare le periferie con l’invio di 40mila agenti, compresi i reparti speciali e le teste di cuoio, l’unità interministeriale di crisi ha deciso di evitare le misure più drastiche ipotizzate in mattinata, come coprifuoco e stato di emergenza. Il tavolo, guidato dal presidente Emmanuel Macron, si è concluso con l’annuncio di un maggior dispiegamento di forze dell’ordine nelle strade “per contenere le violenze”, frutto – secondo l’Eliseo – di “un’inaccettabile strumentalizzazione della morte di un adolescente”. Macron ha inoltre citato gli esempi di TikTok e Snapchat dove “si sono organizzati comizi violenti”. Pertanto, ha proseguito, “faremo diversi passi nelle prossime ore” per organizzare “il ritiro dei contenuti più sensibili”.

La riunione – che ha provocato il rientro anticipato di Macron dal Consiglio europeo – è arrivata dopo un’ultima notte – come da alert dei servizi segreti che avevano parlato di una possibile “propagazione” delle violenze contro i “simboli dello Stato” – in cui gli scontri si sono fatti più pesanti. A Montigny, vicino a Parigi, sono stati saccheggiati diversi negozi e boutique in un centro commerciale. Diverse località della banlieue di Parigi, soprattutto nel nord, nel dipartimento Seine-Saint-Denis, sono stati presi d’assalto. Il commissariato di Saint-Denis è stato preso di mira da un attacco, così come quello della vicina Stains. Incendi sono stati appiccati a Rosny-sous-Bois. Charles Aslangul, sindaco di Bry-sur-Marne, ha denunciato un attacco con molotov e razzi artigianali contro i locali della polizia municipale, con successivi incendi e saccheggi. Attaccato anche da una trentina di persone il commissariato di Alfortville. A Nantes, nell’ovest della Francia, un veicolo si è lanciato contro un supermercato, sfondando la saracinesca e dando il via ad un saccheggio.

Lancio di razzi anche contro gli autobus a Grenoble, nel sud-est della Francia, con i conducenti degli autobus che si sono rifiutati di continuare a prestare servizio. Molotov contro un ufficio della polizia anche a Pau, nei Pirenei (ovest del Paese). I pompieri di Parigi e della regione Ile-de-France hanno invitato su Twitter a non intasare le linee a causa dell’enorme numero di chiamate di emergenza ricevute in queste ore. A Nanterre, epicentro degli scontri, dispiegato un mezzo blindato della brigata antisommossa. A Tour, Avignone, Nantes e Tolosa sono in azione gli uomini dei reparti speciali Gign. La prefettura di Parigi ha riferito di 1.569 incendi appiccati nelle violenze della notte, di cui 1.500 a Parigi e dintorni, con 21 autobus, 640 cassonetti e 5 cantieri dati alle fiamme. Il ministro degli interni francese Gérald Darmanin ha annunciato con un Tweet che 667 persone sono state arrestate e 249 agenti sono rimasti feriti.