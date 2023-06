È trascorso un anno dalla tragedia della Marmolada. Il 3 luglio 2022, dopo settimane di caldo record, il crollo di una grossa una porzione del ghiacciaio. Undici le vittime, otto i feriti. Queste sono le immagini dal drone girate a fine giugno 2023. La neve si sta sciogliendo e la profonda cicatrice della porzione collassata appare ancora in tutta la sua evidenza. Sotto i 3mila metri la neve già resiste molto a fatica. Come mostrano le immagini dal drone girate nella zona di Punta Serauta, stazione intermedia della funivia che porta fino a Punta Rocca, anche quest’anno in alcune aree del ghiacciaio sono stati posizionati visibili i teloni per contenere lo scioglimento.