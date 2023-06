Quando si pensa al Brasile ci si perde subito in vibrazioni positive: siamo nel regno della samba, del divertimento e dell’allegria. Ma il Brasile è molto di più e va ben oltre i classici clichè da copertina. Questa terra magica e autentica nasconde tantissime sorprese. La vivacità della sua gente, le sonorità della musica proveniente delle strade, quella gioia contagiosa che solo questo popolo riesce a trasmettere, sono valori e rappresentano una forte identità culturale. Sono numerosi gli itinerari da percorrere per scoprire gli angoli più suggestivi di questa splendida destinazione: dallo stato di Pernambuco dove sorge la perla Recife e la suggestiva Porto de Galinhas con le sue spiagge uniche al mondo, passando per l’Alagoas dove la simbiosi tra la contemporanea città di Maceiò e le perle balneari di Paripueira o Japaratinga c’è solo l’imbarazzo della scelta, fino alla celebre Salvador de Bahia per perdersi nel relax e le solide radici di Praia do Forte e Morro de Sao Paulo. Un tour perfetto è possibile consultando le proposte Eden: hotel, resort, fazende tutte in posizioni fantastiche con vista mare.

Recife è la città che non dorme mai, sempre in movimento, il cuore pulsante dello stato del Pernambuco. Qui tradizione e innovazione si intrecciano e convivono alla perfezione: si passerà dall’accogliente Recife Antigo di evidente stampo coloniale dove il tempo sembra essersi fermato agli imponenti grattacieli contemporanei che dominano le spiagge di Boa Viagem e che si affacciano direttamente sul mare a guardia della barriera corallina. A poca distanza da Refice sorge la celebre Porta de Galinhas: ricca di movida, locali e divertimento, questa destinazione è famosa in tutto il mondo per le sue spiagge paradisiache con fondali ideali per gli amanti dello snorkeling. Tra queste è imperdibile la spiaggia di Muro Alto protetta da un’alta scogliera che trasforma questa insenatura in una piscina naturale. Da non perdere Maceiò, una delle città più interessanti e richieste: capitale dello stato dell’Alagoas, questa effervescente città garantisce clima caldo tutto l’anno ed è perfetta per chi desidera una vacanza slow, lontana dalla frenesia e dallo stress. Maceiò è una città in pieno fermento culturale dove poter ammirare stili architettonici differenti e conoscenza della cultura locale: da non perdere una visita a Jaragua, quartiere storico e bohèmien, unico nel suo genere. Per gli amanti dell’enogastronomia brasiliana un messaggio: siete nel posto giusto. A Maceiò sarà facilissimo gustare i sapori autentici di questo splendido territorio come la tradizionale tapioca qui servita in tantissime varianti, o i celebri frutti di mare uno su tutti il siriri, mollusco dalle proprietà afrodisiache. Le spiagge della zona sono uniche ed imperdibili: Praja do Frances, Pajucara, Cruz das Almas o la iconica Praja do Gunga, lembo di sabbia bianca sospesa tra piscine naturali, bar e chioschi. Chi vuole vivere la vera essenza del Brasile non può mancare una visita a Salvador de Bahia dove sorge il celebre Pelourinho, cuore pulsante della città e centro storico dichiarato Patrimonio dell’Unesco dove perdersi tra ritmi di samba, percussioni e scuole di capoeira. Se il Brasile che si cerca è fatto da paesaggi di sabbia bianca, barche colorate da pesca, mare cristallino, barriera corallina e palme da cocco allora la destinazione perfetta è Praia do Forte, piccola cittadina non distante da Salvador de Bahia dove la bellezza è ovunque. Interessante la presenza di riserve naturali e del primo insediamento portoghese in territorio brasiliano: le rovine del castello dei Garcia d’Avila. La tradizione culinaria locale bahiana riserva tante sorprese: qui vivono in simbiosi locali rustici e autentici e ambienti glamour e moderni dove poter gustare piatti di cucina internazionale.

La tradizione e il relax trovano la perfetta simbiosi presso resort e fazende protetti da alberi autoctoni e dalla rigogliosa natura dell’ambiente tropicale circostante. A Paripueira, Porto de Galinhas e Recife sorgono e strutture pronte ad accogliere i clienti in un ambiente confortevole non distante dalla lussureggiante foresta tropicale, dalle celebri spiagge come quella di Sonho Verde, una delle più rinomate della zona dove acqua cristallina e sabbia bianca finissima si fondono in un’unica meraviglia o dalle incantevoli piscine naturali di Pueblos de los Pescadores. La bellezza del paesaggio avvolgono le fazende e i resort per momenti di puro relax cullati dal mare turchese e dai servizi di assoluto livello, tra attrezzate piscine, Spa e centri benessere e fornite terrazze solarium perfette per godersi il sole e sorseggiare drink. I resort, dal design raffinato e contemporaneo, offrono tante opportunità anche per chi ama l’avventura e lo sport grazie alla presenza di numerosi campi da gioco, dal calcio al tennis, alla presenza di palestre moderne e a dinamici percorsi avventura da percorrere a piedi o in bicicletta.

Il Brasile è adatto a tutti i target ecco perché, accanto a resort, non mancano strutture semplici. Si tratta di sistemazioni adatte a chi intende vivere la destinazione tutta d’un fiato, perfette per chi ha come obiettivo quello di scoprire quanti più angoli possibili di questo infinito e sorprendente territorio. Tra queste sistemazioni ci sono le tradizionali pousadas, tipiche strutture brasiliane immerse nel polmone verde del territorio, in simbiosi con la natura per vivere un’esperienza inimitabile: una proposta unica, autentica e sostenibile perché queste strutture sono state pensate e create seguendo una precisa logica etica e consapevole architettonica e urbanistica.