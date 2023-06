Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito Siena ed è stata avvertita distintamente anche a Firenze. L’epicentro, secondo i dati dell’Ingv, è stato registrato 4 chilometri a nord est di Poggibonsi, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma ha provocato il distacco di alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena e in via precauzionale l’amministrazione comunale ha chiuso alle auto e ai pedoni alcune vie del centro storico.

Gli accertamenti per stabilire eventuali danni anche all’interno del Duomo, che nel frattempo è stato evacuato, cominceranno a breve. Anche il complesso museale Santa Maria della Scala è stato evacuato, in via precauzionale: erano circa 30 i visitatori all’interno dell’antico spedale al momento dell’evacuazione. Il complesso museale resterà chiuso anche giovedì.

Non solo: su indicazione del prefetto di Siena è stata inoltre l’immediata chiusura degli edifici universitari con sospensione delle attività. La scossa è stata avvertita indistintamente dalla popolazione in tutta la Valdelsa: gente si è riversata in strada. Nel febbraio scorso Siena era stata al centro di uno sciame sismico durato giorni.