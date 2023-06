Il Campionato europeo di calcio Under 21, che si sta svolgendo in questi giorni fra Georgia e Romania, sta facendo particolare scalpore per i clamorosi errori arbitrali commessi in alcune gare. I direttori di gara di questa competizione non hanno potuto contare, fino ad ora, sulle conquiste della Goal Line Technology e del Var. E le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Già nella gara fra Italia e Francia c’erano state enormi polemiche per l’arbitraggio della partita, con un gol fantasma e due rigori non concessi agli Azzurri. Ma nella sfida di martedì sera fra Ucraina e Spagna, diretta dal giovane arbitro lituano Donatas Rumsas, è stata presa un’altra decisione assurda. Nel corso della partita, finita poi 2-2, il centrocampista spagnolo Rodrigo Riquelme ha messo la palla in rete dopo che il portiere ucraino Ruslan Neshcheret l’ha persa clamorosamente con un errore facendola sbattere sulla propria gamba. Dopo il gol, l’arbitro ha inspiegabilmente fischiato per annullare la rete in favore degli spagnoli a causa di un presunto tocco irregolare dello spagnolo sul portiere ucraino, del tutto sconfessato dalle telecamere.

Per fortuna, proprio dopo lo spettacolo indecoroso di Italia-Francia, la Uefa aveva già deciso di correre ai ripari: a partire dai quarti di finale gli arbitri avranno a disposizione il supporto video e l’intera squadra Var.